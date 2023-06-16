Прогноз погоды на 17 июня: какие регионы накроют дожди с грозами

Прохладно будет в Карпатах.

В субботу, 17 июня, местами в Украине сохранится дождливая погода. Впрочем, будет тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями. В регионе будет дождь, а кое-где - грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +11-16°, а днем поднимется до +19-24°. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют 9-14° тепла, днем – 12-17° выше нуля.

На остальной территории переменная облачность. В большинстве регионов осадков не будет. Лишь на востоке и юго-востоке страны днем местами небольшой дождь и гроза. Ночью в Украине температура воздуха будет 14-19 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +23-28°. Чуть ниже будет температура воздуха в Донецкой и Луганской областях - 20-25° выше нуля.

На западе 17 июня ожидается дождь / Фото: Pexels

Погода в Киеве и области

В регионе 17 июня переменная облачность, но без осадков. Скорость восточного ветра составляет 5-10 м/с.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 14-19°. Днем температура воздуха поднимется до 25-30 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +16-18°, а днем - 27-29° тепла.

Напомним, в ряде областей Украины объявлено о пожарной опасности. Она продлится, по меньшей мере, до 18 июня. В частности, это касается большинства центральных, южных областей.

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