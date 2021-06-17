Прогноз погоды на 17 июня: в Украине будет жарко, но местами — дожди и грозы

Синоптики обещают переменную облачность.

В четверг, 17 июня, в Украине будет тепло, местами — дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем в Украине дождь. В большинстве центральных областей умеренные дожди. На юге и востоке — значительные дожди. Кроме того, в центральных, южных и восточных областях будут грозы. Местами будут шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 23-28 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке — до 27 градусов выше нуля. Немного прохладнее — в южных регионах: столбики на термометрах покажут около 25 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 17 июня переменная облачность. Днем обещают без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит 26-28 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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