Прогноз погоды на 17 мая: местами в Украине дожди, температура воздуха — до +26°

На западе страны будет сильный ветер.
В Украине в среду, 17 мая, будет теплая погода. Температура воздуха местами поднимется до +26°С. Кратковременные дожди прогнозируют только в западных областях.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе Украины будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадки не предусматривают. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. В западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха составит 10-15 тепла. На востоке страны – 7-12°. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +21-26°. В Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до 18-23 ° тепла. На высокогорье Карпат ночью синоптики прогнозируют +6-11 °, а днем — +15-20 °.
Погода в Киеве и области
17 мая в регионе переменная облачность. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с.
Ночью температура в Киевской области будет 10-15 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +21-26 градусов. В Киеве днем столбики термометров покажут +11-13° тепла, днем столбики термометров поднимутся до +25°.
Напомним, по данным "Укргидрометцентра", в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, а максимум – 30-37°.
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