Прогноз погоды на 17 ноября: в Украине будет по-осеннему прохладно, местами — туман.

Прогноз погоды на 17 ноября: в Украине будет по-осеннему прохладно, местами — туман.

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В среду, 17 ноября, в Украине будет прохладно и даже морозно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине – без осадков. Утром в западных и северных областях местами туман. Ветер южного, в южной части — северо-восточного направления, 3-8 м/с,

В Украине температура воздуха днем будет 1-6 градусов тепла. На Закарпатье будет теплее всего: воздух прогреется до +10 градусов. В восточных областях столбики термометров опустятся до +3-5 градусов. В западных и северных регионах – 4-9 градусов тепла. В центре – около +5 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 17 ноября будет облачно. В столице без осадков. Утром – туман. Скорость южного ветра 3-8 м/с. Столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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