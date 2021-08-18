Прогноз погоды на 18 августа: в Украину пришло похолодание с дождями и грозами

Прогноз погоды на 18 августа: в Украину пришло похолодание с дождями и грозами

Синоптики обещают переменную облачность.

В среду, 18 августа , в Украину пришло похолодание с дождями.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы местами прогнозируют в западных, северных, центральных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. Местами будут град и шквалы. На остальной территории — без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 27-32 градусов тепла. Жаркое будет на востоке: столбики термометров достигнут +34 градусов. Прохладнее — в западных и северных областях: 20-25 градусов тепла.

В Киеве 18 августа будет облачно. Синоптики предсказывают дожди с грозами, а местами — шквалы 15-20 м/с. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Температура составит 21-23 градуса тепла.

В ТСН.Ранок рассказали, что штормовое предупреждение на сегодня объявили почти по всей Украине. Большинство регионов накрие холодный атмосферный фронт, который принес с собой грозы, град и шквальный ветер. Непогода накроет запад, центр и север страны. В столице уже объявили "желтый" уровень опасности. "Киевавтодор" выводит на дежурство спецтранспорт - на случай подтоплений.

Погода в Украине: почти во всех регионах объявили штормовое предупреждение

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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