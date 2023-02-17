Прогноз погоды на 18 февраля: в Украине будут снегопады и порывистый ветер, температура — до +9°

В субботу, 18 февраля, в Украине ухудшится погода. Несмотря на плюсовую температуру, ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и порывистый ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях и Закарпатье будет дождь. В северо-восточных областях ожидают значительный снег. На остальной территории страны — мокрый снег и дождь. В Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, но порывы ветра 17-22 м/с. На западе – местами 25 м/с.

В большинстве областей температура воздуха ночью от 3° мороза до 3° тепла, а днем — 3-9° тепла. В западных регионах и Закарпатье ночью будет 0-5° тепла, днем 4-9° тепла. В восточных областях и Сумщине ночью -7-12°, а днем около 0°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области 18 февраля облачно. Ночью умеренный мокрый снег, а днем небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с. Но порывы будут достигать 17-22 м/с.

В области ночью столбики термометров покажут от 2° тепла до 3° мороза, а днем 4-9° тепла. В Киеве ночью будет около 0°, а днем от 6° до 8° тепла.

Погода в Карпатах

В субботу в Карпатах ожидается снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем около 0°С. На высокогорье Карпат будет сильный ветер: порывы будут достигать 40 м/с.

На высокогорье Закарпатья и Прикарпатья будет значительная снеголавинная опасность. Умеренная снеголавинная опасность находится в горах Львовской и Черновицкой областей.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Напомним, сурок Тимко, которого 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель.

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