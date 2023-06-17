Прогноз погоды на 18 июня: местами в Украине будут ливни, а местами — жара

В воскресенье, 18 июня, на западе Украины сохранится дождливая погода. Осадки также будут на юге страны

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях дожди и грозы, а температура воздуха — от +19° до +25°. В восточных областях местами воздух прогреется до 30° тепла. На юге столбики термометров покажут +26-30°. В северных регионах – от +27° до +30°. В центре температура составит около 30° тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области в воскресенье переменная облачность, без осадков. Скорость восточного ветра – 7-12 м/с.

В Киевской области в ночные часы синоптики прогнозируют +15-20°. Днем температура воздуха поднимется до 25-30 тепла. Ночью в Киеве столбики термометров покажут +17-19°, а днем – 28-30° тепла.

Напомним, синоптики предупреждают о пожарной опасности в некоторых областях Украины. Она продлится до 19 июня. Опасность будет, в частности, в большинстве центральных, Николаевской, Сумской, Одесской областях.

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