Прогноз погоды на 18 июня: в Украину идет летняя жара, но местами — грозы

Синоптики обещают переменную облачность.
В пятницу, 18 июня, в Украине будет тепло, местами — дожди.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают переменную облачность. Днем на юге и востоке дожди, грозы. Местами будут град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 24-29 градусов тепла.
В Киеве 18 июня переменная облачность. Днем обещают без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит 27-29 градусов тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.