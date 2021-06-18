Прогноз погоды на 18 июня: в Украину идет летняя жара, но местами — грозы

Синоптики обещают переменную облачность.

В пятницу, 18 июня, в Украине будет тепло, местами — дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем на юге и востоке дожди, грозы. Местами будут град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 24-29 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 18 июня переменная облачность. Днем обещают без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит 27-29 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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