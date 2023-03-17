Прогноз погоды на 18 марта: в Украине прекратятся дожди, температура — до +12°

В субботу, 18 марта, в Украине почти прекратятся осадки, лишь местами будет немного идти. Ночью будет мороз, но днем будут "плюсовые" температуры.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. В Украине осадков не будет, но в Одесской области и в Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в большинстве областей температура будет 1-6° тепла. Впрочем, на западе, севере и Винницкой области будет мороз: от 0° до 5°. Днем в подавляющем большинстве областей прогнозируют 5-10° тепла, но в южных регионах воздух прогреется до +12°. В Карпатах ночью будет -7-12 °, а днем +2-7 °.

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В регионе 18 марта переменная облачность, но без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

В области ночью температура воздуха будет 0-5° мороза, а днем 5-10° тепла. В Киеве ночью прогнозируют 0-2° мороза, а днем 6-8° тепла.

Напомним, синоптики сообщали, что в Украине первый месяц весны будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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