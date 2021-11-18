Прогноз погоды на 18 ноября: в Украине будет холодно, местами — дождь со снегом.

Прогноз погоды на 18 ноября: в Украине будет холодно, местами — дождь со снегом.

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В четверг, 18 ноября, в Украине будет прохладно и даже морозно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине преимущественно без осадков. Днем лишь на Закарпатье, Прикарпатье и северных областях местами небольшой дождь, а на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах — с мокрым снегом. Утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западного направления, 3-8 м/с,

В Украине температура воздуха составит днем 3-8 градусов тепла. На Закарпатье будет теплее всего: воздух прогреется до +9 градусов. В восточных областях столбики термометров опустятся до +3 градусов. В западных и северных регионах – 7 градусов тепла. В центре – около +5 градусов.

Укргидрометцентр

ВКиеве 18 ноября будет облачно. В столице без осадков. Утром – туман. Скорость южного ветра 3-8 м/с. Столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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