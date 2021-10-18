Прогноз погоды на 18 октября: местами в Украине пройдут дожди, температура до +13

Прогноз погоды на 18 октября: местами в Украине пройдут дожди, температура до +13

Синоптики прогнозируют снег.

В понедельник, 18 октября, в Украине будет прохладно, некоторые регионы заполонят дожди.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадки ожидают в Волынской, Ровенской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Скорость ветра 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит 8-13 градусов. На западе — от +7 до +11 градусов. В северных областях столбики термометров покажут около 11 градусов выше нуля. В восточных и южных регионах воздух прогреется до + 10-14 градусов. В Карпатах ночью температура воздуха — 0-3 градуса мороза, а днем поднимется до +9.

Укргидрометцентр

ВКиеве 18 октября будет прохладно и облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Скорость ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут около 12 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

Метеозависимость: в большинстве областей в начале недели будут преобладать +10 градусов

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