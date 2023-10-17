Прогноз погоды на 18 октября: в Украине похолодает, будут заморозки.

В Украине в среду, 18 октября, будет прохладно. В ближайшую ночь в ряде областей будут морозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Синоптики осадков не предсказывают. На западе страны ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза. Днем столбики термометров покажут +8-13°. В южной части страны ночью температура будет 5-10° тепла, а днем 11-16°. В Карпатах будет прохладно: ночью 0-5° мороза, а днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем столбики термометров поднимутся до +8-13°. В Киеве ночью будет +1-3°, а днем – 10-12° тепла.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Диденко поразила прогноз до конца недели. Да, уже 21 октября в некоторых областях возможен мокрый снег.

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