Прогноз погоды на 18 сентября: где ждать дождей и когда потеплеет

Дождь / © unsplash.com

В среду, 18 сентября, атмосферный фронт с дождями и прохладой будет двигаться в восточном направлении.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных, северных и большинстве центральных областей постепенно рассветет — дождевые облака будут отступать, появится солнце, а температура будет колебаться в пределах +15…+20 градусов. Зато на Левобережье сохранятся осадки, и воздух станет ощутимо прохладнее.

День будет отличаться порывистым ветром северных направлений, который местами будет усиливаться. В Киеве 18 сентября дождя не прогнозируют, однако сильные порывы ветра сделают погоду менее комфортной. Днем в столице ожидают до +19 градусов.

Диденко также уточнила, что уже 19 сентября станет теплее, а 20-21 сентября в Украину вернется настоящее бабье лето: температура в большинстве областей поднимется до +24…+28 градусов, сохранится сухая погода.

«Влажная погода на самом деле сейчас благоприятно действует на растения, деревья, кусты, землю и мегаполисную пыль. Да и дышать как-то легче. А осенняя облачно-дождевая меланхолия еще компенсируется множеством красивых цветов, от роз до бархатцев и красулек. Любуемся)», — отметила синоптик.

Прогноз погоды 18 сентября / © meteopost.com

Напомним, с 16 по 18 сентября в Украине ожидаются изменения погоды. Придет похолодание с дождями и грозами, однако окончательного прощания с теплом еще не будет.