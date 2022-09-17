Прогноз погоды на 18 сентября: Украину накроют дожди, местами будет мокрый снег

В воскресенье, 17 сентября, в Украине ухудшится погода.

Регионы Украины покроют грозовые дожди. Кроме того, на западе ожидается мокрый снег. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных, северных и центральных областях обильные дожди, количество осадков 20-30 мм. В Карпатах прогнозируется сильный дождь с мокрым снегом. Кроме того, на высокогорье возможно образование снежного покрова.

В северных и центральных областях синоптики прогнозируют днем 13-18 градусов тепла. На западе страны воздух прогреется до +12 градусов. В восточных и южных регионах Украины днем столбики термометров покажут +22-28 градусов

Ночная температура не будет опускаться ниже +7 градусов – на западе, на севере и в центре – ниже +8 градусов, на востоке и юге – ниже 15 градусов тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 17 сентября пройдет дождь. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут до +17 градусов. Ночью – 9-11 градусов тепла.

Напомним, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней. Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

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