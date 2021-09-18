Прогноз погоды на 18 сентября: Украину охватят дожди и грозы

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В субботу, 18 сентября, в Украине пройдут дожди, будет холодно.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине будут умеренные дожди, а местами грозы. Обойдет только крайний восток страны. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 18-20 градусов. Прохладнее на западе и юге: воздух прогреется до + 14-19. На высокогорье Карпат на протяжении суток 4-9 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области — до +27.

Укргидрометцентр

В Киеве 18 сентября будет прохладно и облачно. Днем прогнозируют дождь. Скорость ветра 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до 11-19 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Погода в Украине: страна окажется в плену дождей - их следует ожидать почти во всех областях

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