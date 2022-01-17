Прогноз погоды на 18 января: в Украину возвращаются морозы и снег.

Прогноз погоды на 18 января: в Украину возвращаются морозы и снег.

Синоптики сообщают об облачности.

Во вторник, 18 января территорию Украины охватят осадки в виде снега и мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики сообщают об облачности. На большей части территории небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На юге и по крайней мере будет самое теплое: в течение суток около нуля. В Карпатах морозно: ночью 8-13 градусов мороза, а днем -4-9 градусов.

В Киеве 18 января облачно. Будет снижать. На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с, но иногда порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза. Днем столбики термометра – от – 2 до –4 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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