Прогноз погоды на 19 апреля: в Украине будут дожди, местами — грозы, температура — до +19°

В среду, 19 апреля, в Украине будет дождь. Местами – грозы. Впрочем, температура воздуха будет по-весеннему теплой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ночью на западе и на юге синоптики прогнозируют небольшие дожди, а в Карпатах — с мокрым снегом. Днем в Украине кроме северной части местами кратковременные дожди, а на юге — с грозами.

Ночью температура воздуха на территории Украины будет от +5 до +10°. Днем столбики термометров поднимутся до 12-17° тепла. В Карпатах в течение суток синоптики обещают +2-7°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В среду, 19 апреля, в Киевской области облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость восточного ветра – 7-12 м/с.

В области ночью температура воздуха будет 5-10 ° тепла, а днем поднимется до +12-17 °. В Киеве показатели будут меньше: ночью +7-9°, а днем — +13-15°.

Погода в Карпатах

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области. Умеренная – на высокогорье Прикарпатья, западной и центральной части Закарпатья.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 17-23 апреля.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в течение этой недели в Украине активизируются юго-восточные воздушные потоки. Именно поэтому в регионы будут поступать теплые и влажные воздушные массы из Черноморско-Кавказского региона. Дождливая погода возобновится в большинстве областей, местами осадки будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.

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