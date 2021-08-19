Прогноз погоды на 19 августа: Украину накроют дожди с грозами и шквалами

Прогноз погоды на 19 августа: Украину накроют дожди с грозами и шквалами

Синоптики обещают переменную облачность.

В четверг, 19 августа, в Украину пришло похолодание с дождями.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы местами прогнозируют в юго-восточной части и на Харьковщине. Местами будут град и шквалы. На остальной территории — кратковременные грозовые дожди, местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 28-33 градусов тепла. Жаркое будет на юго-востоке: столбики термометров достигнут до +33 градусов. Прохладнее — в западных областях: 20-25 градусов тепла. Прохладно будет в центре и местами — на юге: 21 + 26 градусов тепла.

В Киеве 19 августа будет облачно. Синоптики предсказывают дожди. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Температура составит 21-23 градуса тепла.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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