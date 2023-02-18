Прогноз погоды на 19 февраля: в Украине будут дожди с мокрым снегом и сильные порывы ветра.

В Карпатах будет сильный снег и сильный ветер.

В воскресенье, 19 февраля, в Украине облачно с прояснениями. В регионах ожидается дождь, а местами — с мокрым снегом. На дорогах кое-где гололедица.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В южной части западных и Винницкой областях умеренный дождь, а ночью с мокрым снегом. В Закарпатье — сильный дождь. На остальной территории местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза. Днем столбики термометров покажут 3-8° тепла. В южной части и в Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем воздух прогреется до +7-12°.

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 19 февраля будет бесполезно с прояснениями. Местами небольшой дождь, а ночью – с мокрым снегом. Скорость северо-западного ветра — 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В области ночью температура воздуха будет от 3° тепла до 2° мороза, а днем 3-8° тепла; В Киеве ночью синоптики прогнозируют до +2° тепла, а днем 4-6° тепла.

Погода в Карпатах

19 февраля в Карпатах будет сильный снег. Температура ночью до 2° мороза, а днем — 3-8° тепла. В регионе порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Речь идет о I уровне опасности.

Значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Умеренная снеголавинная опасность – в горах Львовской и Черновицкой областей.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — отмечают спасатели.

Напомним, сурок Тимко, которого 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель.

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