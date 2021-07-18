Прогноз погоды на 19 июля: в Украине будет жарко, но местами — дожди

Прогноз погоды на 19 июля: в Украине будет жарко, но местами — дожди

Синоптики обещают солнце.

В воскресенье, 18 июля, в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. На большинстве территории Украины — без осадков. Днем осадки могут охватить западные и северные области. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 30-35 градусов тепла. Немного прохладнее — на западе: 29-31 Гардус выше нуля. Жаркое будет на востоке: местами столбики термометров достигнут +34.

Укргидрометцентр

В Киеве 18 июля будет немного облачно. Синоптики обещают днем местами кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 28-33 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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