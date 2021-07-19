Прогноз погоды на 19 июля: в Украине станет немного прохладнее и пойдут дожди

Прогноз погоды на 19 июля: в Украине станет немного прохладнее и пойдут дожди

Синоптики обещают переменную облачность.

В понедельник, 19 июля, в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Синоптики обещают переменную облачность. На большинстве территории Украины — без осадков. Днем осадки могут охватить центральные и северные области. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 28-33 градуса тепла. Немного прохладнее — на западе: 21-26 градус выше нуля, а также севере — 25-30 градусов тепла. Жаркое будет на востоке: местами столбики термометров достигнут +36.

В Киеве 19 июля будет немного облачно. Синоптики обещают днем местами кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 25-30 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

Погода в Украине: восточные области будут страдать от жары, а на западе и севере температура спадет

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