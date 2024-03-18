Прогноз погоды на 19 марта: где в Украине будет дождь и мокрый снег

Вторник, 18 марта, будет в Украине с осадками – с дождем и мокрым снегом. Ночью в регионах ожидается мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины будет снег, а днем с дождем. На дорогах — местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет 0-5° мороза, а днем — 1-6° тепла.

На остальной территории Украины будут дожди, но ночью – с мокрым снегом. Ночью и утром в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет туман. Столбики термометров ночью покажут от +3° до -2° мороза. Днем температура поднимется до 4-9° тепла. На юго-востоке страны воздух прогреется до +13°С.

В Карпатах ночью осадков не будет, но днем прогнозируется мокрый снег. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет 4-9° мороза, а днем от 4° мороза до 1° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 19 марта будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь, а ночью – с мокрым снегом. Скорость юго-восточного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от 3° тепла до 2° мороза, а днем 4-9° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Закарпатской области. Да, в течение 18 и 19 марта в регионе будут заморозки.

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