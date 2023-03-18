Прогноз погоды на 19 марта: в Украине станет теплее, температура воздуха — до +15°

Ночью до сих пор держится мороз.

В воскресенье, 19 марта, в Украине будут осадки и туман. Днем – тепло. Хотя ночью до сих пор держится морозная погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. На востоке Украины местами небольшой дождь. Но на большинстве территории страны – без осадков. На западе ночью и утром будет туман. Ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха – от 2° тепла до 3° мороза. Впрочем, в Сумской и Черниговской областях будет прохладнее – до -6°. На юге страны ночная температура будет 2-7° тепла. Днем столбики термометров покажут 6-11° тепла, а на западе страны воздух прогреется до +15°. Между тем, на высокогорье Карпат ночью прогнозируют -2-8°, а днем +1-6°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области 19 марта будет бесполезно с прояснениями. Впрочем, без осадков. Скорость восточного ветра 5-10 м/с.

В области ночью температура воздуха будет 2° тепла до 3° мороза, а днем 6-11° тепла. В Киеве ночью прогнозируют 1-3° мороза, а днем 8-10° тепла.

Напомним, весна 2023 года запомнится кардинальными изменениями, обусловленными мощными планетарными воздействиями. В первую очередь, астрологические события марта станут основными, определят фон на весь весенний сезон.

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