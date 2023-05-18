Прогноз погоды на 19 мая: местами в Украине будут дожди и грозы, температура — до +26°

В Украине будет переменная облачность.
В Украине 19 мая кратковременные дожди прогнозируют только на западе и юге страны. Температура воздуха местами поднимется до +26°С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В пятницу в Украине переменная облачность. На западе, а также на юге местами будет небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории синоптики осадков не предусматривают. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью в большинстве регионов столбики термометров покажут 10-15 тепла. Несколько ниже будет температура в западных областях — 7-12° тепла. Днем воздух в Украине прогреется до +21-26°. На крайнем западе страны кое-где будет 17-20° тепла.
Погода в Киеве и области
В регионе переменная облачность. Осадков в пятницу не предсказывают. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.
Ночью температура в Киевской области будет 10-15 тепла. Днем воздух прогреется до +21-26°. В Киеве ночью столбики термометров покажут +13-15°, а днем столбики термометров поднимутся до +22-24°.
Напомним, почти по всей Украине 17-19 мая синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Благоприятные погодные условия будут только в нескольких западных областях страны.
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