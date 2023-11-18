Прогноз погоды на 19 ноября – умеренный дождь и мокрый снег (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 19 ноября.

В Украине в воскресенье, 19 ноября, облачно с прояснениями. На юге ночью – умеренный дождь, на юге Одесчины и в Крыму — значительный дождь.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Днем 19 ноября в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренный дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье ночью небольшой снег.

Температура в Украине 19 ноября 2023 года / Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с, в Одесской области ночью и утром местами 25-27 м/с.

Температура в течение суток в южной части 1-6°, в Крыму 5-10° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 5° тепла.

В Киевской области в воскресенье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве ночью –1-3° мороза, днем – около 0°.

Напомним, в Украине температура упадет до 14 градусов мороза: синоптик назвала точные даты.

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