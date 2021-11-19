Прогноз погоды на 19 ноября: в Украине потеплеет, будет дождь, местами — снег

Прогноз погоды на 19 ноября: в Украине потеплеет, будет дождь, местами — снег

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В пятницу, 19 ноября, в Украине будет прохладно и даже морозно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На западе – умеренный дождь. В Карпатах – дождь со снегом. На остальной территории ночью кроме юга и востока местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем умеренный дождь. Ветер в Украине юго-западный, западный, 7-12 м/с. На западе порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха составит днем 3-8 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров опустятся до 0-5 градусов. На юге – около +7 градусов. В западных и северных регионах – 5-10 градусов тепла. В центре – 4-9 градуса тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 19 ноября будет облачно. В столице — небольшой дождь, местами со снегом. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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