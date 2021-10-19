Прогноз погоды на 19 октября: в Украине будет прохладно, местами — дождь

Синоптики прогнозируют снег.

Во вторник, 19 октября , в некоторых украинских регионах дожди.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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Днем в восточной части местами будет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит 8-13 градусов. На западе — до +11 градусов. В северных областях столбики термометров покажут около 10 градусов выше нуля. В восточных и южных регионах воздух прогреется до + 10-14 градусов. В Карпатах ночью — ноль градусов, а днем поднимется до + 4-9 градусов.

Укргидрометцентр

ВКиеве 19 октября будут прохладно и облачно с прояснениями. Осадков не предусматривают днем. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут около 9-11 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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