Прогноз погоды на 19 сентября: из Украины отступают дожди, но потепления не будет

В понедельник, 19 сентября, в Украине будет прохладнее, но дождей станет меньше.

Большинство регионов Украины покинет дождливую погоду. Осадки покроют только запад и местами на севере страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях ожидаются дожди. Осадки также не минуют Черниговскую и Сумскую области. На остальной территории будет сухая погода. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

В северных и западных областях синоптики прогнозируют днем 11-15 градусов тепла. В центре страны воздух прогреется до +17 градусов. В восточных и южных регионах Украины днем столбики термометров покажут от 18 до 22 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 19 сентября осадки не прогнозируются. Скорость ветра до 12 м/с. Днем столбики термометров покажут до 13-15 градусов тепла.

Как ранее сообщалось, до конца сентября существенного потепления не будет. Бабье лето придет в Украину в начале октября. Еще одно бабье лето возможно в первых числах ноября.

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