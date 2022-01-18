Прогноз погоды на 19 января: в Украине местами будет снег, мороз до -14 градусов

Прогноз погоды на 19 января: в Украине местами будет снег, мороз до -14 градусов

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями.

В среду, 19 января, в Украине будет прохладно, но почти не снежно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. На большей части территории страны осадков не будет. Ночью на Левобережье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах — местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 5-10 градусов мороза. Днем столбики термометов покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Несколько прохладнее будет в Карпатах и на северо-востоке страны: ночью 9-14 градусов мороза, а днем -4-9 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 19 января облачно с прояснениями. В среде опдов не будет На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью 4-8 градусов мороза. Днем на столбиках термометра – от 0 до 2 градусов мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

Читайте также: