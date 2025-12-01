Прогноз погоды на 2 декабря: облачная погода и умеренная температуры

Погода в Украине

2 декабря в Украине ожидается пасмурная, влажная погода с умеренной температурой воздуха, без существенных осадков.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

На большей части территории Украины 2 декабря будет преобладать облачная и сырая погода. Ожидаются небольшие дожди, туман или туман с капельками.

Температурный режим:

В течение дня: +3°C...+7°C.

На Юге: +7°C...+12°C.

Погода в столице и тенденции

В Киеве во вторник, 2 декабря, будет облачно, сыро, с температурой воздуха около +6°C.

В целом, в Украине будет сохраняться поздний осенний или раннезимний характер погоды с беспросветной облачностью. Диденко предупредила, что похолодание на 2-4 градуса ожидается ближе к концу недели.

Ранее синоптик сообщил, что сильных морозов в декабре не будет. В регионах в течение первого месяца зимы будет преимущественно преобладать аномально теплая погода. Ощутимое снижение температуры возможно только в конце месяца.