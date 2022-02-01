Прогноз погоды на 2 февраля: в Украине небольшой снег, температура до -12 градусов.

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями.
В среду, 2 февраля, в Украине будет прохладно, местами будет снегом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. В Украине будет небольшой снег, мокрый снег, а днем на востоке и юге — с дождем. В Карпатском регионе и на востоке страны умеренные осадки. Только в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. На западе местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до 4-9 градусов мороза. Днем температура воздуха будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке, юге и Днепропетровской области ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-5 градусов тепла. В Карпатах ночью 7-12 мороза, днем температура составит — 5-9 градусов.
В Киеве 2 февраля облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Ночью температура воздуха 5-7 градусов мороза. Днем на столбиках термометра 0-2 градуса мороза.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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