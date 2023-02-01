Прогноз погоды на 2 февраля: в Украину возвращается зима со снегом и гололедицей

В регионах будет облачно.

В четверг, 2 февраля, почти во всех областях Украины следует ожидать осадков. В Карпатах будет метель. На дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет облачно. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Впрочем, на западе местами будут порывы – 15-20 м/с.

В западных областях – умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины будет небольшой снег, а днем с дождем. Без существенных осадков будет только в южных областях.

Температура воздуха ночью будет 0-5° мороза. Днем столбики терометров будут показывать от 2° мороза до 3° тепла. В южной части будет теплое — до +2-7°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 2 февраля облачно. Небольшой снег, днем с дождем. На дорогах области местами будет гололедица. Скорость юго-западного ветра 7-10 м/с.

В области ночью температура будет 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью обещают 0-2° мороза, а днем будет +1-3°.

Погода в Карпатах

В четверг в Карпатах будет умеренный снег, а местами даже метель. Температура ночью будет 4-9° мороза. Днем столбики термометов будут со значками 1-6° мороза.

Напомним, в январе на 115 метеостанциях Украины синоптики зафиксировали температурные рекорды. Это были самые высокие показатели за всю историю инструментальных наблюдений.

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