Прогноз погоды на 2 июля: в Украине будет жарко, но будут лить дожди с грозами

Прогноз погоды на 2 июля: в Украине будет жарко, но будут лить дожди с грозами

Синоптики обещают переменную облачность.

В пятницу, 2 июля , в Украине будут дожди и грозы, но жарко.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем местами будет кратковременный дождь, а местами — с градом и шквалами 15-20 м/с. В западных областях — значительные дожди. Обойдет дождливая погода только юго-восток страны. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 27-32 градуситепла. Немного прохладнее будет на западе и в большинстве северных областей — 23-28 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 2 июля будет переменная облачность. Днем обещают кратковременные дожди. Скорость юго-западного ветра — до 15-20 м/с. Температура составит 26-28 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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