Прогноз погоды на 2 июля в Украине: какие регионы накроют грозы

В областях будет переменная облачность.

В воскресенье, 2 июля, во многих областях Украины погода будет с дождями и грозами. Впрочем, будет тепло и даже жарко.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В областях будет переменная облачность. Ночью в северо-западных, днем на западе и севере, а также местами Винницкой и Харьковской областях — кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не будет. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +14-19°. В южной части страны ночь будет теплее – до +22°. Днем воздух прогреется до +25-30°. В западных областях и Житомирской области столбики термометров покажут +22-27°.

Прогноз погоды в Киеве

В Киевской области 2 июля переменная облачность. Ночью без осадков. Впрочем, днем будет кратковременный дождь и гроза. Объявлен I уровень опасности, желтый. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет +14-19°, а днем поднимется до +25-30°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 17-19° тепла, а днем – 27-29° выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 2 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Днем 2 июля в западных, северных и Винницких областях грозы", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине на 2 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

Читайте также: