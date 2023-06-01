Прогноз погоды на 2 июня: в Украине будут грозы и шквалы

В пятницу, 2 июня, в Украине будет тепло, но в регионах будет дождь. Кроме того, местами будут шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине 2 июня переменная облачность. На Приазовье местами будет небольшой дождь. В западных, северных и Винницких областях — кратковременные дожди, местами еще и грозы. На остальной территории осадков не ожидается. Днем на западе страны местами будут шквалы 15-20 м/с.

Ночью в Украине температура воздуха будет 10-15 тепла. Днем столбики термометров покажут +23-28°. Несколько ниже будет температура воздуха на крайнем западе страны — 19-24° тепла.

Погода в Киеве и области

В области переменная облачность. Во второй половине дня прогнозируется кратковременный дождь. Местами – грозы.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют +10-15 °. Днем температура воздуха поднимется до 23-28 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +13-15°, а днем — около 26-28° тепла.

Прогноз погоды в Украине 2 июня. / Фото: Укрзализныця

Как сообщалось, синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде областей Украины, который продлится 1 по 4 июня. Объявлена опасность 5 класса.

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