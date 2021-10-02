Прогноз погоды на 2 октября: в Украине будет солнечная погода, местами — дождь

Прогноз погоды на 2 октября: в Украине будет солнечная погода, местами — дождь

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В субботу, 2 октября, в Украине будет солнечно, но прохладно.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В субботу, 2 октября, в стране будет преимущественно сухо. Местами дожди во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6 ° тепла. В Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 °, днем 11-16 ° тепла. На Закарпатье будет теплее — до 18 °.

ВКиеве 2 октября будут прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут + 13-15 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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