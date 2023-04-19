Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине похолодает, местами — грозы.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
312
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине похолодает, местами — грозы.

Фото: Pexels

В Карпатах пройдет дождь со снегом.

В четверг, 20 апреля, в Украине   местами будет дождь. Температура воздуха будет плюсовой, но не высокой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют умеренные дожди в западных областях. В южной части днем местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью в большинстве регионов столбики термометров покажут 3-8° тепла. Впрочем, на юге температура будет выше: + 6-11°. Днем воздух прогреется до +8-13°. В Закарпатье будет теплее — до 14-19° тепла, а в южной части — +10-15°.

© Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 20 апреля облачно с прояснениями. Дождь. Скорость северо-восточного ветра – 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в области составит +3-8°, а днем 8-13°. В столице столбики термометров ночью будут на отметках +6-8°, а днем +10-12°.

Погода в Карпатах

На высокогорье Карпат синоптики предупреждают о небольшом дожде. Ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составляет 0-5° тепла, а днем 3-8° выше нуля.

Значительная снеголавинная опасность в связи с оттепелью ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Умеренная – на высокогорье Закарпатья. Туристов просят не ходить в горы.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин предупредил, что в ближайшее время в Украине испортится погода. В частности, уже с завтрашнего дня, 20 апреля, ожидается незначительное похолодание на 1-3 градуса.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
312
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация