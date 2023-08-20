Прогноз погоды на 20 августа: какие регионы Украины накроет 30-градусная жара (карта)

В Укргидрометцентре рассказали, какую ожидать погоду в воскресенье.
Погода в Украине 20 августа ожидается жаркая, 30° и выше, в некоторых областях возможны грозовые дожди.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, в воскресенье в Украине небольшая облачность, без осадков, лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 17-22°; днем 30-35°, в Карпатах 24-29°.
Погода в Киеве
В Киевской области 20 августа небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 17-22°, днем 30-35°; в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°.
Напомним, Укргидрометцентр сообщил, сколько продержится жара и какая будет погода на День Независимости.
Читайте также: