Прогноз погоды на 20 августа: какие регионы Украины накроет 30-градусная жара (карта)

В Укргидрометцентре рассказали, какую ожидать погоду в воскресенье.

Погода в Украине 20 августа ожидается жаркая, 30° и выше, в некоторых областях возможны грозовые дожди.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в воскресенье в Украине небольшая облачность, без осадков, лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-22°; днем 30-35°, в Карпатах 24-29°.

Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 20 августа небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 17-22°, днем 30-35°; в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°.

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, сколько продержится жара и какая будет погода на День Независимости.

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