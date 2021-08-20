Прогноз погоды на 20 августа: в Украине будет прохладно, но дожди отступят

Прогноз погоды на 20 августа: в Украине будет прохладно, но дожди отступят

Синоптики обещают переменную облачность.

В пятницу, 20 августа, в Украине будет прохладно, местами — осадки.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Грозовые дожди, а местами град и шквалы прогнозируют в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях. На остальной территории — без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 28-33 градусов тепла. Жарче будет на востоке: столбики термометров достигнут до +31 градуса. Прохладнее — в западных областях: около 25 градусов тепла. Прохладно будет на севере и местами в пивдненних областях: 26 градусов тепла.

В Киеве 20 августа будет облачно. Дождей сегодня не прогнозируют. Скорость северного ветра 7-12 м/с. Температура составит 25-27 градусов тепла.

Укргидрометцентр

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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