Прогноз погоды на 20 декабря: Украину будет засыпать снегом, местами — гололедица

Синоптики прогнозируют облачность.

В понедельник, 20 декабря, в Украине местами будет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность. В Украине местами небольшой снег. Ночью в южной и восточной части умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

Температура ночью 0-5 градусов мороза. Днем около нуля. В Карпатах ночью и днем от 3 до 8 градусов мороза.

Укргидрометцентр

В Киеве 20 декабря будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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