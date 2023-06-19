Прогноз погоды на 20 июня: какие регионы Украины заполонят сильные дожди и грозы

Теплее всего будет в центре страны.

Во вторник, 20 июня, во многих регионах Украины будет дождь. Будут грозы. Местами температура воздуха поднимется до +30°.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В регионах переменная облачность. В Украине будет дождь. Ночью в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях, а днем в северных, большинстве западных и Винницкой областях кратковременные дожди и грозы. На остальной территории — без осадков. В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Ночью в Украине температура воздуха будет 12-17 тепла. Днем столбики термометров покажут +23-28°. Несколько выше будет температура воздуха в центральных областях — до +30°. Тем временем в Карпатах ночью температура будет +6-11°, а днем +16-22°.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 20 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области на 20 июня переменная облачность. Ночью без осадков. Впрочем, днем будет кратковременный дождь и гроза. Объявлен I уровень опасности.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют +13-18 °. Днем температура воздуха поднимется до 23-28 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +16-18°, а днем — 26-28° тепла.

Когда будет потепление

Синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что уже на этой неделе, 19-25 июня, в Украине установилось настоящее летнее тепло. Неделя будет гораздо теплее предыдущей. Температура воздуха повысится на всей территории страны.

"Поступили более теплые воздушные массы. Теперь температурный режим в дневные часы будет преобладать по большинству областей в пределах +25…+30 градусов в ближайшие несколько дней", – рассказала синоптикиня.

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