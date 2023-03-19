Прогноз погоды на 20 марта: в Украину идет потепление, температура — до +16°

В понедельник, 20 марта, без осадков. Места будут дожди и туман. Днем проносится тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно, но без осадков. Лишь в восточных областях ночью местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ночью температура воздуха от 3° тепла до 2° мороза. На юге и востоке страны будет теплее – 1-6° тепла. Днем воздух прогреется до +8-13°. На крайнем юге и в Прикарпатье пронют до +16°.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области 20 марта будет облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В области ночью температура воздуха будет 3° тепла до 2° мороза, а днем 8-13° тепла. В Киеве ночью прогнозируют около 0°, а днем 10-12° тепла.

Напомним, в Украине в последние дни очень стремительно меняется погода. Тенденция близится к тому, что скоро будет преобладать плюсовая температура. Впрочем, сегодня ночью стабильно небольшой минус практически по всей территории страны.

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