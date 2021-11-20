Прогноз погоды на 20 ноября: в Украине будет дождь и порывы ветра.

Прогноз погоды на 20 ноября: в Украине будет дождь и порывы ветра.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В субботу, 20 ноября, в Украине будет прохладно, а также пройдет дождь.

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Днем на востоке, юге на центре — небольшой дождь. Ветер в Украине преимущественно западный, 7-12 м/с. Днем в большинстве областей порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет 7-12 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров покажут +6-8 градусов. На юге – будет самое теплое – +11-13 градусов. В западных, центральных и северных регионах — около 9 градусов тепла. В Карпатах не только возможен дождь со снегом, но и будет прохладно: днем 0-5 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 20 ноября будет облачно. В столице днем осадки не ожидаются. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Порывы будут достигать – 15-20 м/с. Столбики термометров покажут около 10 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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