Прогноз погоды на 20 октября: в Украине потеплеет, температура — до +18

Прогноз погоды на 20 октября: в Украине потеплеет, температура — до +18

Синоптики прогнозируют снег.

В среду, 20 октября , в Украине будет ветрено, но сухо.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют снег. В Украине — без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем на западе местами порывы 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 10-15 градусов. На западе — до +13 градусов. В северных и восточных областях столбики термометров покажут + 7-12 градусов выше нуля. В южных регионах воздух прогреется до + 13-18 градусов. В Карпатах ночью — ноль градусов, а днем температура поднимется до + 6-11 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 20 октября будет прохладно и облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 12-14 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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Метеозависимость: в большинстве областей в начале недели будут преобладать +10 градусов

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