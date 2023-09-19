Прогноз погоды на 20 сентября: в какие регионы вернутся дожди.

В среду, 20 сентября, в Украине местами будет дождь. Температура немного снизится, но будет комфортной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. На западе и севере, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди. В Карпатах и Закарпатье днем местами — грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный, в западных областях западный, 5-10 м/с.

В Украине станет немного прохладнее. Ночью температура воздуха будет +12-17°. Более прохладной ночь будет в восточных и северо-восточных областях +8-13°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +19-24°. Теплее будет на юге и востоке страны – до 27° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 20 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 20 сентября будет облачно с прояснениями. В регионе кратковременные дожди. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +12-17 °, днем — 19-24 ° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +14-16° тепла, а днем – 20-22° тепла.

Как сообщалось, синоптики рассказали, каким будет прогноз погоды в Украине на 18-24 сентября. В большинстве областей Украины будет преимущественно сухая и солнечная погода. В западных областях возможны кратковременные дожди.

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