Прогноз погоды на 20 сентября: в Украину возвращаются дожди и холод

Во вторник, 20 сентября, в Украине сохранится холодная и дождливая погода.

Дождь распространится по всей территории Украины. Осадков не прогнозируется только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха днем снизится почти до ночных показателей, прогнозируемых днем ранее.

В регионах Украины станет прохладнее. Температура на юге и востоке днем будет +14-19 градусов, а ночью — 7-11 градусов тепла. На западе и севере температура будет колебаться в пределах +10-15 градусов днем, а ночью опустится до отметок +6-9 градусов. В центральных регионах днем воздух прогреется до +13 градусов, а ночью – до +8 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 20 сентября также пройдут осадки. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут до 11-13 градусов тепла. Ночью температура опустится до +8 градусов.

Как ранее сообщалось, до конца сентября существенного потепления не будет. Бабье лето придет в Украину в начале октября. Еще одно бабье лето возможно в первых числах ноября.

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