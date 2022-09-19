Прогноз погоды на 20 сентября: жителям каких регионов нужно брать во вторник зонты

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что вторник, 20 сентября, в Украине будет дождливым, только в южной части и в восточных областях обильных осадков не ожидается.

Об этом она сообщила на своей странице Facebook.

"20 сентября в Украине – дожди и пестрая температура воздуха. На западе, севере, в центре ожидается +9+14 градусов, на юге и востоке +17+23 градуса. Между прочим, в южной части и в восточных областях дождей серьезных не будет и даже будет порой появляться солнышко", — говорится в сообщении.

По ее словам, в Киеве завтра погода усложнится, поскольку предполагается умеренный или сильный дождь и похолодание до +9, +10 градусов.

"Будет мокро. Поэтому запасайтесь зонтиками, утепляйтесь, а где дождя не ожидается, но все же теплая погода — просто внимательно следите за свежими прогнозами погоды", — посоветовала Диденко.

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