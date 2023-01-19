Прогноз погоды на 20 января: в западных областях дождь и мокрый снег, в южных — до 15° тепла

В пятницу, 20 января, в Украине местами будут осадки, а на дорогах гололедица. Кроме того, во многих областях последуют сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях ночью небольшой, а днем умеренный дождь и мокрый снег. В частности, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях предупреждают об уровне опасности. На дорогах гололедица. В Карпатском регионе — сильные осадки. На остальной территории страны облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется, а лишь в Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, в западных областях северный — 7-12 м/с. В Украине кроме западных и большинства северных областей местами порывы 15-20 м/с.

На западе температура ночью и днем от 4° до 1° мороза. В Закарпатье будет теплее — с 1-6° тепла. На остальной территории страны температура ночью будет +1-6°, а днем +5-10°. На юге страны столбики термометров покажут +10-15°. На востоке страны ночью около 0°, а днем 2-7° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области облачно с прояснениями. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°. В Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

Напомним, синоптик Станислав Щедрин дал прогноз на январь 2023 года. Да, очень велика вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более характерной к началу апреля, чем к январю.

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