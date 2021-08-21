Прогноз погоды на 21 августа: в Украине будет тепло, но местами пройдут дожди

Прогноз погоды на 21 августа: в Украине будет тепло, но местами пройдут дожди

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В субботу, 21 августа, в Украине будет теплая, но местами грозовая погода.

Проо это сообщает украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы сегодня будут в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Кратковременные грозы ожидаются на западе. В восточных регионах местами шквалы 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 22-28 градусов. Теплее будет на востоке и юге: воздух прогреется до +28. В западных регионах — прохладнее. Там будет около 25 градусов тепла.

В Киеве 21 августа будет теплая и солнечная погода. Осадков не прогнозируют. Столбики термометров поднимутся до 25-27 выше нуля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщалось, в праздничные выходные — 22-23 августа и День Независимости - в Киеве ожидается солнечная и теплая погода. Когда празднуют День Флага — в понедельник, воздух прогреется до +25 градусов. Днем, 24 августа, + 24-26 градусов, а вечером + 18-20 градусов.

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