Прогноз погоды на 21 декабря: в Украину пришли морозы, в регионах будет снег

Прогноз погоды на 21 декабря: в Украину пришли морозы, в регионах будет снег

Синоптики прогнозируют облачность.

Во вторник, 21 декабря, в Украине местами будет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В Украине местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 5-10 градусов мороза. В южной части прогнозируют 1-6 градусов мороза. В Карпатах днем от 8 до 13 градусов мороза.

Укргидрометцентр

В Киеве 21 декабря будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В то же время в северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

Читайте также :